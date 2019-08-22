Zonguldak Kozlu' da heyelan; 6 ev kullanılamaz hale geldi
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Zonguldak' ın Kozlu ilçesi Taşbaca mahallesinde dün gece meydana gelen heyelan nedeniyle 6 ev kullanılmaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:05 Kaynak: DHA
Zonguldak' ın Kozlu ilçesi Taşbaca mahallesinde dün gece meydana gelen heyelan nedeniyle 6 ev kullanılmaz hale geldi. Yaklaşık 20 kişi sokakta kaldı..
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