Son Dakika Haberleri: Zonguldak Kozlu' da heyelan; 6 ev kullanılamaz hale geldi
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Zonguldak Kozlu' da heyelan; 6 ev kullanılamaz hale geldi

1 saat önce

Zonguldak' ın Kozlu ilçesi Taşbaca mahallesinde dün gece meydana gelen heyelan nedeniyle 6 ev kullanılmaz hale geldi.

Zonguldak Kozlu' da heyelan; 6 ev kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Zonguldak' ın Kozlu ilçesi Taşbaca mahallesinde  dün gece meydana  gelen  heyelan nedeniyle 6 ev kullanılmaz hale geldi. Yaklaşık 20 kişi sokakta kaldı..


Zonguldak, Kozlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:05 Kaynak: DHA
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