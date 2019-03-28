Zonguldak Kuvvetli Rüzgar Denize Düşürdü
33 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, limanda yürüyüş yaparken şiddetli rüzgar nedeniye denize düşen Mehmet Filizkıran'ı(59) balıkçılar kurtardı.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde, limanda yürüyüş yaparken şiddetli rüzgar nedeniye denize düşen Mehmet Filizkıran'ı(59) balıkçılar kurtardı.
Olay, saat 17.30 sıralarında bozhane mevkiinde meydana geldi. Limanda yürüyüş yapan Mehmet Filizkıran, kuvvetli rüzgar nedeniyle dengesini kaybederek denize düştü. Suda çırpınmaya başlayan Mehmet Filizkıran'ı balıkçılar kurtardı. Sudan
çıkarılan Mehmet Filizkıran, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Mehmet Filizkıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:11 Kaynak: DHA
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