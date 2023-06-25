Zonguldak Limanı'nda Mayın Alarmı - Son Dakika
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Zonguldak Limanı'nda Mayın Alarmı

25.06.2023 15:16

Zonguldak Limanı'na yanaşan bir Rus gemisinin yakınlarında mayın olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri arama ve tespit çalışmalarına başladı. Liman güvenliği sağlanırken gemiye yakın alanda bulunan personel tahliye edildi. Arama çalışmaları devam ediyor.

- ZONGULDAK Limanı'na yanaşan Rusya'dan demir cevheri getiren geminin yakınlarında mayın olduğu ihbarıyla dün harekete geçen Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca yapılan arama ve tespit çalışmaları sürüyor. Su Altı Taarruz Komutanlığı'ndan (SAT) bir ekip de bölgeye geldi.

Bir vatandaşın dün Rusya'dan Zonguldak Limanı'na demir cevheri taşıyan 'Azor Forward' isimli geminin yakınlarında mayına benzer bir cisim gördüğünü ihbar etmesiyle, ekipler harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri, liman içinde güvenliği sağladı. Liman gemi girişlerine kapatılırken yükleme ve boşaltma işlemleri durduruldu. Polis ekipleri liman çevresinde, sahil güvenlik ekipleri ise liman içinde güvenlik önlemi aldı. Gemiye yakın alanda bulunan personel ile itfaiye müdürlüğüne ait istasyon tedbir amaçlı tahliye edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurlarının çalışmaları dün hava kararana kadar sürdü.

Sahil güvenlik ekipleri liman ve geminin güvenliğini sağlarken tespit edilemeyen ancak mayın olduğu değerlendirilen cisim için arama ve tespit etme çalışmaları öğlen saatlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının katılımıyla tekrar başladı. Bölgeye SAT komandolarından bir ekip de geldi.

Kaynak: DHA
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