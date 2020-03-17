ZONGULDAK Lise öğrencilerinden 18 Mart koreografisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ZONGULDAK Lise öğrencilerinden 18 Mart koreografisi - Son Dakika

ZONGULDAK Lise öğrencilerinden 18 Mart koreografisi

6 saat önce

Lise öğrencilerinden 18 Mart koreografisiZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel hazırladıkları koreografi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Lise öğrencilerinden 18 Mart koreografisi

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel hazırladıkları koreografi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıldönümünü özel bir koreografiyle andı. Müzik eşliğinde başlayan videoda öğrenciler, giydikleri kıyafetle 'dur yolcu' yazmaları havadan drone ile görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı. Okuldan yapılan açıklamada, "Türklüğün ayağa kalkıp dünyayı dize getirdiği, vatanseverliğin ve cesaretin destanı 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 105. yılında, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi sevgiyle, saygıyla ve minnetle anıyoruz." denildi.

ZONGULDAK Lise öğrencilerinden 18 Mart koreografisi

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Zaferi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:28 Kaynak: DHA
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