ZONGULDAK Maden işçileri, koronavirüse karşı bilgilendirildi - Son Dakika

Maden işçileri, koronavirüse karşı bilgilendirildi

ZONGULDAK'ta, koronavirüs önlemleri kapsamında, belediye ve diğer kamu kurumlarına yönelik dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor. Kentte maden işçileri de koronavirüse karşı bilgilendirildi.

Zonguldak merkez, Ereğli, Alaplı, Devrek ve Çaycuma ilçelerinde özel kıyafetli ekipler, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler başta olmak üzere birçok noktada dezenfekte çalışmasına devam ediyor. Toplu ulaşım araçları, duraklar, parklar, gezi yolları ve kamu kurumları, ekipler tarafından dezenfekte ediliyor. Ekipler, halkı el hijyeni kurallarına uyması konusunda da uyardı. Belediyelerin zabıta ekipleri de dezenfektan, maske ve kolonya satışı yapılan iş yerlerinde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında da dezenfekte çalışması yapıldı. Maden işçileri, virüse karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirildi. Genel Maden İşçileri Sendikası Armutçuk Şube Başkanı Ali İşitmez, maden işçilerinin kullandığı birçok alanın dezenfekte edildiğini söyledi.