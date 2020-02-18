Zonguldak maden ocağında fenalaşan işçi öldü - Son Dakika
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Zonguldak maden ocağında fenalaşan işçi öldü

7 saat önce

Maden ocağında fenalaşan işçi öldüZONGULDAK'ta özel bir maden ocağında üretim sırasında fenalaşan işçi Recep Bilgin, yaşamını yitirdi.

Maden ocağında fenalaşan işçi öldü

ZONGULDAK'ta özel bir maden ocağında üretim sırasında fenalaşan işçi Recep Bilgin, yaşamını yitirdi. Bilgin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Gelik beldesindeki özel firmaya ait maden ocağında bu sabah üretim sırasında işçilerden Recep Bilgin fenalaştı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Recep Bilgin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bilgin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilgin'in ölümü üzerine soruşturma başlattı. Bilgin'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Zonguldak maden ocağında fenalaşan işçi öldü

Recep Bilgin, Maden, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:45 Kaynak: DHA
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