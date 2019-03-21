Zonguldak Maden Ocağında Göçük 1 İşçi Mahsur
8 dakika önce
Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi'ndeki maden ocağında göçük meydana geldi.
Zonguldak
'ın Kilimli İlçesi Gelik
Beldesi'ndeki maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 1 işçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri ocağa gönderildi.
Göçük, saat 13.00 sıralarında Gelik beldesindeki kömür ocağında meydana geldi. Maden
işçilerinin çalıştığı bölgede, tavan göçmesi nedeniyle göçük oluştu. 1 işçinin göçükte mahsur kaldığı ihbarı üzerine ocak önüne polis, AFAD
ve Türkiye Taşkömürü Kurumu
tahlisiye ekipleri yönlendirildi. AFAD Müdürü Ahmet Güngör
ihbarın ardından ekiplerin ocağa yönlendirildiğini, ocağa ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.
ZONGULDAK,(DHA
)-
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:11 Kaynak: DHA
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