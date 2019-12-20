Zonguldak madenlerde yarım kalan hayatların sergisi - Son Dakika
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Zonguldak madenlerde yarım kalan hayatların sergisi

6 saat önce

Madenlerde yarım kalan hayatların sergisiZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, 'Engel-siz olmayın' adını verdikleri proje kapsamında, maden ocaklarında kaza geçirip engelli kalan işçilerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açtı.

Madenlerde yarım kalan hayatların sergisi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, 'Engel-siz olmayın' adını verdikleri proje kapsamında, maden ocaklarında kaza geçirip engelli kalan işçilerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açtı.

BEÜ Çaycuma Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı 2'nci sınıfta eğitim gören 5 öğrenci, 'Engel-siz olmayın' projesi kapsamında maden ocaklarında göçük ve diğer iş kazalarında yaralanarak felç kalan ve uzuvlarını kaybeden işçilerle görüştü. İşçilerin fotoğraflarını çeken öğrenciler, hayat hikayelerine de yer vererek ilçe merkezinde sergi açtı. AFAD'ın da destek verdiği sergi çoğunluğu maden ocaklarında çalışarak geçimini sağlayan ilçede büyük ilgi gördü. Sergiyi gezenler, maden ocaklarının önündeki acıları anlatan ses kayıtlarını dinlerken sergideki fotoğrafları inceledi. Öğrenciler de sergiyi gezenlere fotoğraflar hakkında bilgiler verdi.

YERE KÖMÜR DÖKTÜLER

Öğrencilerden Deniz İlhan (26), sosyal sorumluluk projesi kapsamında engelli kalan maden işçilerini ele almak istediklerini söyledi. Madenciliğin bölge için öneme sahip olduğunu ifade eden İlhan, Kendi çabamızla madenlerde kaza geçirip engelli kalan işçileri bulduk. Onlarla röportajlar yaptık. Fotoğraflarını sergiliyoruz. Onların daha çok anılması ve etkinlikler yapılması lazım. Yerlere kömür döktük. İnsanların sergiyi gezerken bu havayı solumasını istedik. Bu insanların unutulmamasını istiyoruzö dedi. Zeynep Sarıdoğan (19) da sergide fotoğrafı yer alan, maden ocağında sağ kolunu kaybeden maden işçisi Çetin Polat'ın hayat hikayesinin kendilerini çok etkilediğini söyledi.

MADENDE YARALANAN İŞÇİ SERGİYİ GEZERKEN DUYGULANDI

Sergiyi gezen emekli maden işçisi Rıfat Çolban (70), kendisinin de maden ocağında çalışırken yaralandığını söyledi. Sergiyi gezerken duygulanan ve ellerindeki yaraları gösteren Çolban, Maden savaş kadar tehlikeli olan bir yer. İşçilerin en zor şartlarda çalıştığı alanlardan bir tanesi yeraltı madenciliği. Maden işçiliği kadar zor bir iş yok. Madencinin hakkı yenmez. Sergiyi çok güzel buldum. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Ben parmaklarımı kaybettim maden ocağında. Ayaklarımda da yaralar var. Bunlar hep madencilikten bana kaldı. Maden işçilerinin ne şartlarda çalıştığını herkesin bilmesini isterim diye konuştu.

Zonguldak madenlerde yarım kalan hayatların sergisi

Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:06 Kaynak: DHA
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