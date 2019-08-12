ZONGULDAK MAHALLENİN HEM MUHTARI HEM MÜZİSYENİ

Zonguldak'ın Çaydamar Mahallesi'nde 15 yıldır muhtarlık yapan Mehmet Zaman (58), aynı zamanda mahallesindeki düğünlerde müzisyenlik yaparak komşularının mutluluklarına ortak oluyor.

Zonguldak'ın Çaydamar Mahallesi'nde 15 yıldır muhtarlık yapan Mehmet Zaman (58), aynı zamanda mahallesindeki düğünlerde müzisyenlik yaparak komşularının mutluluklarına ortak oluyor.

Kentte uzun yıllardır taksicilik yapan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Zaman, 2004 yılında 15 yıllık azalık görevinin ardından girdiği seçimlerde dayısı Ali Uzun'un yerine muhtar oldu. 15 yıldır Çaydamar Mahalle muhtarlığı görevini sürdüren Mehmet Zaman, aynı zamanda mahallesinde evlenen gençlerin mutluluklarına ortak olarak kına ve düğünlerde orkestrasıyla sahne alıyor. Mahallesinde 43 yıldır müzisyenlik yapan Mehmet Zaman, halkın da takdirini kazanıyor. Maddi durumu olmayan birçok ailenin düğünlerinde ücretsiz sahne aldığını anlatan Mehmet Zaman, şöyle dedi:

"Mahallemizin gençlerinin düğünlerini yapıyoruz. Burada beni herkes tanıyor. Taksi ve kahve de işlettim. Burada gençlerimizin mutluluklarına katkı sağlıyoruz. Düğünlerini yaptığımız kişilerin artık çocuklarının düğünlerini yapmaya başladık. 43 yıldır severek yapıyorum mesleğimi. Halkımızla belediye arasında köprü olmaya çalışıyoruz. Ayrıca maddi durumu olmayan ailelere yardımlar yapıyoruz. 4 dönem bir mahallede muhtarlık yapmak kolay değil. Ben mahallemdeki insanlar için elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

DURUMU OLMAYAN AİLELER İÇİN KIYAFET TOPLUYOR

Mehmet Zaman ayrıca mahallesinde maddi durumu yetersiz aileler için kıyafet topluyor. Bayramda birçok ailenin kıyafetlerini ücretsiz teslim eden Mehmet Zaman, "Vatandaşla omuz omuza çalışarak evde giyilmeyen veya fazla giyinmeyen eşyaları alıyorum. Bunları ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırmaya çalışıyorum. Sadece mahallemde değil Türkiye'nin birçok yerine gönderiyorum. Kıyafetleri paketler halinde kimseyi rencide etmeden evine getirip aileler çocuklarına giydiriyor. Mağazalardan da alıyoruz. Esnaf veriyor biz onları çocuklarımıza ulaştırıyoruz" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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