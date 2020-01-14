Zonguldak Manda Birliği Olağan Üstü Genel Kurul gerçekleşti - Son Dakika

Zonguldak Manda Birliği Olağan Üstü Genel Kurul toplantısı gerçekleşti. TSO binasında gerçekleşen genel kurul toplantısında yönetim kurulu ile Mustafa Özkan ve Şenol Çakar aday olmadı.



Yapılan genel kurulda Şenol Çakar, Zonguldak ilindeki Mandacılık ile ilgili gelinen son noktayı üyeler ile paylaştı. Çakar, "Kurulduğumuz günde 200 olan hayvan sayımızı bugüne kadar yapmış olduğumuz başarılı çalışmalar ile hayvan sayımızı sekiz kat artırarak Zonguldak ilinde ve Türkiye' de çok başarılı işlere imza attık. Üyelerimizin eğitilmesi, seminerler düzenlenmesi, manda sayısının artırılması için ilgili ve yetkililer ile görüşülerek sayının çoğaltılması sağlanılmış ve bununla ilgili ilimize katma değer yaratılması yönünde başarılı girişimlerde bulunulmuştur. Buna paralel ilimizde manda sayısı ve ürünlerinin işlenmesi ve satılması için yetiştiricilerimize destek olunarak gerek merkez birliği çalışmaları ve de gerekse sahadaki çalışmalar ile başarılı neticeler alınmıştır. 'Halk Eli Manda Islahı Projesine' dahil olmak için istenilen sayı tamamlanmış gerek birliğimiz gerek İl Müdürümüz gerekse Milletvekillerimiz vasıtası ile Bakanlığa müracaat edilmiş fakat tasarruf tedbirleri nedeniyle sayımızın yeterli olması uygun olduğu halde Bakanlık tarafından projeye dahil edilememiştir. Bundaki tek sıkıntı tasarruf tedbirlerinin bu dönemde yapılması ve Bakanlığın yeterli bütçesi olmamasından kaynaklanmıştır. Birliğin ayakta kalabilmesi için bu projeye dahil edilmememizden dolayı birliğin masraflarını karşılaması ve çalışmalarını yapabilmesi mümkün olamamasına sebep olmuştur. Fakat ilimizdeki manda popülasyonunun artırılması ve bununla ilgili iş kollarının çoğalması en büyük mutluluğumuzdur. Bizler gelinen bu başarılı noktadan sonra sizleri borç altında bırakmamak için önümüzdeki günlerde bırakmayı düşünüyorduk. Fakat talep olunca genel kurul öne çekilerek bırakılması uygun görülmüştür. Sizlerden şu ana kadar hiçbir aidat alınmamıştır. Yardım istenilmemiştir. Kimseye de bu konuda yük getirilmemiştir. Bundan sonra yapılacak çalışmalar için biz tertemiz bir şekilde birliğe bırakıyoruz. Çalışmalarımızda bizlere destek olan ve birliğin kurulması için çalışma yapmamızı sağlayandan, yöneticilerimize ve bize destek olan, gönül birliği yapan, her konuda yanımızda olup bize yardımcı olan herkese teşekkürü bir borç biliriz. Yapılan bu çalışmalar yok olmaya başlayan hayvancılığımızı ilimizde ve Türkiye'de istenilen seviyeye gelinmesi için yol haritası olmuştur. Bakanımız ile yaptığımız görüşmede birliğimizin proje kapsamına girmemesi ve bizlerin önümüzdeki süreçte çalışmalarımızdan alı koymayacaktır. Yeni seçilen arkadaşlara başarılar dileriz. İhtiyaç olduğunda çalışmalara her yönden destek olmaya devam edeceğiz. Sizlerin üzerimizde hakkı var ise helal ediniz, bizlerde sizlere helal ediyoruz" dedi.



Genel Kurulda seçim maddesine geçilerek yeni yönetim seçildi. - ZONGULDAK