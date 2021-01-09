ZONGULDAK - Maske takmadığı için ceza yazılınca polise saldıran kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maske takmadığı için kendisini uyaran polis memurlarıyla tartışan genç, yazılan tutanağı yırtmasının ardından gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maske takmadığı için kendisini uyaran polis memurlarıyla tartışan genç, yazılan tutanağı yırtmasının ardından gözaltına alındı. İlçeye bağlı Müftü Mahallesi Süheyla Erel Sokak'ta gezdiği sırada maske takmayan 18 yaşındaki Samet Ç, polis ekiplerince uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeyen genç, polis memurlarıyla tartışmaya başladı. Bu sırada kendisine maske takmadığı için idari para cezası uygulanan Samet Ç, tutanağı ekiplerin elinden alarak yırtması üzerine çıkan arbede sırasında polislere saldırdı. Gözaltına alınan Samet Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin kendisini uyaran polislerle tartışması, tutanağı yırtarak olay yerinden uzaklaşmak istemesi, görevlilerin ise engellemeye çalışması yer alıyor.

Zonguldak, Müftü, Polis, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › ZONGULDAK - Maske takmadığı için ceza yazılınca polise saldıran kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika

Galatasaraylı Belhanda, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat trick yaptı

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, ocak ayında denize girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü: AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istiyoruz

Karayipler'de tatil yapan Şeyma Subaşı, lüks tekneden bikinili pozlarını paylaştı

Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar

Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır

Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar