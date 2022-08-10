Ekipler, söz konusu yerlerdeki çevre güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceledi. Olayla ilgili T.B, T.B, N.B ve A.B. gözaltına alındı.

Zonguldak merkez ve Ereğli ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta yakalanan hırsızlık şüphelisi 4 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

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