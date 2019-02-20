Son Dakika Haberleri: Zonguldak Merkez Ziraat Odası 5. Olağan Genel Kurulu

Zonguldak Merkez Ziraat Odası 5. Olağan Genel Kurulu

1 saat önce

Zonguldak Merkez Ziraat Odası 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Zonguldak Merkez Ziraat Odası 5. Olağan Genel Kurulu, System.String[]
Zonguldak Merkez Ziraat Odası 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Şerafettin Albayrak, genel kurulda yaptığı konuşmada, çiftçilerin karşılaştığı sorunların çözümü için mevcut imkanlar dahilinde her türlü hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.

Odalarının bu yıl itibarıyla 4 bin 455 üye sayısına ulaştığını ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:

"Yönetim kurulumuz ve ziraat mühendisimiz ile belde ve köylere gidilerek çiftçilerimize devletin verdiği destekler ve yapılan üretimle ilgili bilgilendirme toplantıları yapıldı. Toplantılarda bize aktarılan önemli sorunların bir kısmını ilimizde çözmeye çalıştık. Çözemediklerimizi Ziraat Odaları Birliğimize sunduk. Genel başkanımız tarafından ilgili bakanlıklarla görüşmesi neticesinde çözülen bu sorunları köylerde toplantılar yaparak çiftçilerimize anlattık. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Köylü Milletin Efendisidir' sözüyle tanımladığı köylü ve çiftçilerimize hizmet etmenin kutsal bir görev olduğunun bilinciyle her türlü hizmeti çiftçilerimize sunmaya çalışacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:38 Kaynak: AA

Zonguldak Merkez, Güncel
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