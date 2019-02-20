Zonguldak Merkez Ziraat Odası 5. Olağan Genel Kurulu
1 saat önce
Zonguldak Merkez Ziraat Odası 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Zonguldak Merkez
Ziraat Odası 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Mevcut başkan Şerafettin Albayrak, genel kurulda yaptığı konuşmada, çiftçilerin karşılaştığı sorunların çözümü için mevcut imkanlar dahilinde her türlü hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.
Odalarının bu yıl itibarıyla 4 bin 455 üye sayısına ulaştığını ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:
"Yönetim kurulumuz ve ziraat mühendisimiz ile belde ve köylere gidilerek çiftçilerimize devletin verdiği destekler ve yapılan üretimle ilgili bilgilendirme toplantıları yapıldı. Toplantılarda bize aktarılan önemli sorunların bir kısmını ilimizde çözmeye çalıştık. Çözemediklerimizi Ziraat Odaları Birliğimize sunduk. Genel başkanımız tarafından ilgili bakanlıklarla görüşmesi neticesinde çözülen bu sorunları köylerde toplantılar yaparak çiftçilerimize anlattık. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün, 'Köylü Milletin Efendisidir' sözüyle tanımladığı köylü ve çiftçilerimize hizmet etmenin kutsal bir görev olduğunun bilinciyle her türlü hizmeti çiftçilerimize sunmaya çalışacağız."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:38 Kaynak: AA
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak
Dolar İçin Dikkat Çeken Tahmin: 5 TL'nin Altını Görebilir
Son Dakika! Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partinin Başkan Adayı Olacak
3 İşçinin Öldüğü Maden Faciasıyla İlgili İşletme Sahibinin de Aralarında Olduğu 3 Kişi Tutuklandı