Son Dakika Haberleri: Zonguldak Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu: 23 Gözaltı

Zonguldak Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu: 23 Gözaltı

40 dakika önce

ZONGULDAK merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu: 23 Gözaltı, System.String[]
ZONGULDAK merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ByLock kullanan ve kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Zonguldak ile Çankırı, Bursa, Manisa, Samsun, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Ankara ve Karabük'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında sağlık çalışanları, özel kurum çalışanları ile meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve dokümana el konuldu.  Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis, haklarında gözaltı karar verilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüyor. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:11 Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomotiv Devi Honda, 2021 Yılında Türkiye'de Üretimini Sonlandıracak Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı Eşinin Ölümünü Seladan Duyan Talihsiz Kadın, Kalp Kriziyle Yaşamını Yitirdi Seçimi Kaybeden HDP'li Sırrı Sakık'tan Çok Konuşulacak Çıkış: Milletvekillerimiz Bizi Yalnız Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 11:51:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu: 23 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]