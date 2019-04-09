Zonguldak Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu: 23 Gözaltı

ZONGULDAK merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

ZONGULDAK merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ByLock kullanan ve kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.



Zonguldak ile Çankırı, Bursa, Manisa, Samsun, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Ankara ve Karabük'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında sağlık çalışanları, özel kurum çalışanları ile meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve dokümana el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Polis, haklarında gözaltı karar verilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüyor. - Zonguldak

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