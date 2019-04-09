Son Dakika Haberleri: Zonguldak Merkezli 10 İlde Fetö/pdy'ye Yönelik Operasyonda Hakkında Yakalama Kararı Çıkartılan 25...

Zonguldak Merkezli 10 İlde Fetö/pdy'ye Yönelik Operasyonda Hakkında Yakalama Kararı Çıkartılan 25...

1 saat önce

Zonguldak merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda hakkında yakalama kararı çıkartılan 25 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

Zonguldak Merkezli 10 İlde Fetö/pdy'ye Yönelik Operasyonda Hakkında Yakalama Kararı Çıkartılan 25..., System.String[]
Zonguldak merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda hakkında yakalama kararı çıkartılan 25 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:37 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
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