Son Dakika Haberleri: Zonguldak Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 4 Tutuklama

Zonguldak Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 4 Tutuklama

1 saat önce

ZONGULDAK merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları belirlenen ve gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Zonguldak Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 4 Tutuklama, System.String[]
ZONGULDAK merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları belirlenen ve gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi  ekipleri,  Zonguldak, Osmaniye ve  Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu S.M, A.K, N.Ç, M.M, H.Y, B.A, T.A. ve M.K.'yı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Y., B.A., T.A. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:47 Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ege Üniversitesinin Değerli Arazisi Millet Bahçesi Olacak Son Dakika! Çanakkale Boğazı'nda Bir Yük Gemisinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ekip Gönderildi

Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD Heyetine Terörle Mücadele Mesajı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 23:05:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 4 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]