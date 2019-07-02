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Zonguldak merkezli 4 ilde FETÖ oeprasyonu: 7 gözaltı

35 dakika önce

ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak merkezli 4 ilde FETÖ oeprasyonu: 7 gözaltı, System.String[]
ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün haberleşme sistemi 'ByLock' kullandıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak merkezli Yozgat, Ankara ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:22 Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel
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