Polis ekiplerince 26 Temmuz'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanmış, firari diğer kişi de daha sonra gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adli kontrolle salıverildi - Son Dakika

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