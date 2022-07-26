Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı 'nın talimatıyla Zonguldak Merkez , Kozlu , Ereğli , Çaycuma , Gökçebey ile Aksaray, Bursa ve İstanbul 'da FETÖ/PDY üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde aranan 9 şüpheliden 8'i yakalandı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, yakalanan 8 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Zonguldak merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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