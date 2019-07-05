Zonguldak merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
55 dakika önce
Zonguldak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:58 Kaynak: AA
merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında Zonguldak, Yozgat
, Ankara
ve Kayseri
'de gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince 2 Temmuz
'da Zonguldak, Yozgat, Ankara ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 8 zanlı gözaltına alınmıştı.
FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan Murat Yeni hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı
Düğün sabahı damadı öldüren kayınbirader konuştu: Onu şeytan olarak gördüm
Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu
Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar