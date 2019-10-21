Son Dakika Haberleri: Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Son Dakika Güncel Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Zonguldak merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Zonguldak merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Zonguldak'tan polis koleji ve polis akademisi sınavlarına katılan, kazanan ve mezun olan, FETÖ mahrem yapılanması içinde bulundukları iddia edilen ve çeşitli üniversitelerde eğitim gördükleri belirtilen 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Öte yandan şüphelilerin, 17-25 Aralık süreci sonrasında polis kolejine yerleştirildiği öğrenildi.

Savcılık sorgularının ardından hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Operasyon


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 18 Ekim'de, Zonguldak, İstanbul, Bolu, İzmir ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.


Adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnegöllü komandoyu operasyon emri beklerken yıldırım çarptı
Mardin'de terör operasyonu nedeniyle 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Beyin kanseriyle mücadele eden modacı Nur Yerlitaş, son haliyle korkuttu Kars'ta askeri aracın geçişi sırasında patlama: 6 asker, 3 korucu yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 23:53:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]