Zonguldak Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı
1 saat önce
ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 2'si muvazzaf asker, 8'i eski askeri öğrenci 10 şüpheli gözaltına alındı.
ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 2'si muvazzaf asker, 8'i eski askeri öğrenci 10 şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, TSK
içerisinde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Zonguldak, İstanbul
, Sakarya
, Ankara
, Çanakkale
, Denizli
ve Tekirdağ
'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2 muvazzaf asker ve 8 KHK ile ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bazı belge ve dokümanlara el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü - Zonguldak
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:41 Kaynak: DHA
Anne-Kızı Öldüren Katilin Dikkat Çekmemek İçin Cenazeye Katıldığı Ortaya Çıktı
Gebze-Halkalı Banliyö Hattı İle İlgili İddialara yanıt: Hiçbir Eksik Yok
AK Parti Ankara Adayı Özhaseki FETÖ Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: 'Haseki'nin Adını Verin' Diyorlar
Eriğin Kilo Fiyatı Dudak Uçuklatıyor