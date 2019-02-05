Zonguldak Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı
2 saat önce
ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleşen 6 kişi gözaltına alındı.
ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleşen 6 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak haberleştiği öne sürülen Türk Silahlı Kuvvetleri
içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, dün sabah Zonguldak merkezli İstanbul
, Bursa
, Sakarya
, Eskişehir
, Düzce
, Şanlıurfa
ve Kahramanmaraş
'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden teğmen M.D., astsubaylar O.A. ve M.A.A. ve mahrem imamlar
M.Ö., E.C. ve S.Ş. gözaltına alıntı.
Soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:13 Kaynak: DHA
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