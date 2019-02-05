Son Dakika Haberleri: Zonguldak Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

Zonguldak Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

2 saat önce

ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleşen 6 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleşen 6 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak  Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak haberleştiği öne sürülen  Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sabah Zonguldak merkezli İstanbul, Bursa, Sakarya, Eskişehir, Düzce, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden teğmen M.D., astsubaylar O.A. ve M.A.A. ve mahrem imamlar M.Ö., E.C. ve S.Ş. gözaltına alıntı.

Soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:13 Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel
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