Zonguldak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Zonguldak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

7 saat önce

ZONGULDAK merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

ZONGULDAK merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik yakalama kararı çıkarttı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan eş zamanlı operasyonda 13 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu arada, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik 67 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Zonguldak'ta 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında da, askeri mahrem yapıdan olduğu iddia edilen 1 astsubay Zonguldak'ta gözaltına alındı.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı
İstanbul'da 2,5 milyon lira değerinde far çalan çete çökertildi 6 yıl sonra karşılaştığı arkadaşıyla önce tokalaştı, arasının bozuk olduğu aklına gelince yumrukla saldırdı Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskının belgeleri sızdı! İbadet etmek gözaltına nedeni olarak görülüyor

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 19:06:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]