Zonguldak Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu
2 saat önce
Zonguldak merkezli 9 ilde FETÖ operasyonuZONGULDAK - Zonguldak merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 25 şüpheliden 23'ü yakalanarak gözaltına alındı.
Zonguldak merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
ZONGULDAK - Zonguldak merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 25 şüpheliden 23'ü yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Soruşturmaları Kapsamında ; Bylock hesabı bulunan, Bank Asya hesap artırımı, muhtelif SGK kayıtları bulunan aralarında sağlık çalışanları, özel kurum çalışanları, ihraç öğretmen ve GİH memurları bulunan 25 şüpheliden 23'ü yakalanarak gözaltına alındı. Zonguldak merkezli Çankırı, Bursa, Manisa, Samsun, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Ankara ve Karabük'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Öte yandan firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:44 Kaynak: İHA
Otomotiv Devi Honda, 2021 Yılında Türkiye'de Üretimini Sonlandıracak
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı
Eşinin Ölümünü Seladan Duyan Talihsiz Kadın, Kalp Kriziyle Yaşamını Yitirdi
Korkunç Kaza Kamerada! Anne ile Oğlu Metrelerce Sürüklendi