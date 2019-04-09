Zonguldak Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu

Zonguldak merkezli 9 ilde FETÖ operasyonuZONGULDAK - Zonguldak merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 25 şüpheliden 23'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu



ZONGULDAK - Zonguldak merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 25 şüpheliden 23'ü yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Soruşturmaları Kapsamında ; Bylock hesabı bulunan, Bank Asya hesap artırımı, muhtelif SGK kayıtları bulunan aralarında sağlık çalışanları, özel kurum çalışanları, ihraç öğretmen ve GİH memurları bulunan 25 şüpheliden 23'ü yakalanarak gözaltına alındı. Zonguldak merkezli Çankırı, Bursa, Manisa, Samsun, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Ankara ve Karabük'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Öte yandan firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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