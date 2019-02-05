Zonguldak Merkezli Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanmasına Operasyon
15 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik Zonguldak merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) yapılanması"na yönelik Zonguldak
merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla 3 muvazzaf asker ile 4 "mahrem imam" hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Zonguldak, İstanbul
, Bursa
, Sakarya
, Eskişehir
, Düzce
, Şanlıurfa
ve Kahramanmaraş
'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, muvazzaf astsubaylar O.A. ile M.A.A, muvazzaf teğmen M.D. ve "mahrem imamlar
" M.Ö, E.C. ile S.Ş. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.
Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:00 Kaynak: AA
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