Zonguldak Merkezli Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanması Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki (TSK
) yapılanmasına yönelik Zonguldak
merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye gönderildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından muvazzaf astsubaylar O.A, M.A.A, muvazzaf teğmen M.D ve "mahrem imamlar
" M.Ö, E.C ile S.Ş. adliye sevk edildi.
Olay
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla 3 muvazzaf asker ile 4 "mahrem imam" hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Zonguldak, İstanbul
, Bursa
, Sakarya
, Eskişehir
, Düzce
, Şanlıurfa
ve Kahramanmaraş
'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, muvazzaf astsubaylar O.A ile M.A.A, muvazzaf teğmen M.D ve "mahrem imamlar" M.Ö, E.C ile S.Ş gözaltına almıştı.
Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirilmişti.