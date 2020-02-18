Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Zonguldak merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak, Ankara, İstanbul, Isparta, Kocaeli, Osmaniye, Konya ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.