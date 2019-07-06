Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 8 şüpheli serbest bırakıldı
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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 8 şüpheli serbest bırakıldıZONGULDAK - Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 şüpheli serbest bırakıldı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:29 Kaynak: İHA
merkezli FETÖ operasyonu: 8 şüpheli serbest bırakıldı
ZONGULDAK - Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 şüpheli serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Zonguldak merkezli operasyon düzenlendi. Örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları iddia edilen 8 şüpheliyi yakalamak için Zonguldak merkezli Yozgat
, Ankara
ve Kayseri
'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 8 şüpheli de gözaltına alındı. Sabah
saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 4'ü kadın 8 şüpheli Zonguldak Adliyesine sevk edildi. 'Etkin pişmanlık'tan yararlanan 8 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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