Son Dakika Haberleri: Zonguldak Merkezli Fetö Operasyonunda 5 Tutuklama

Zonguldak Merkezli Fetö Operasyonunda 5 Tutuklama

39 dakika önce

Zonguldak merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Zonguldak Merkezli Fetö Operasyonunda 5 Tutuklama, System.String[]
Zonguldak merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak merkezli İstanbul, Bursa, Sakarya, Eskişehir, Düzce, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 3 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden M.A.A, M.D, M.Ö, E.C. ile S.Ş. tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenilen O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

TSK, Zonguldak, Güncel
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