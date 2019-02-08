Zonguldak Merkezli Fetö Operasyonunda 6 Şüpheli Adliyede
36 dakika önce
Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonunda, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleştikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zonguldak
merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonunda, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleştikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak haberleştikleri öne sürülen Türk Silahlı Kuvvetleri
içindeki FETÖPDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçen salı 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Zonguldak merkezli İstanbul
, Bursa
, Sakarya
, Eskişehir
, Düzce
, Şanlıurfa
ve Kahramanmaraş
'ta düzenledikleri operasyonda, şüpheliler teğmen M.D., astsubaylar O.A. ve M.A.A. ve mahrem imamlar
M.Ö., E.C. ve S.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha arandığı öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:32 Kaynak: DHA
Erzurumspor'dan Skandal Paylaşım: Operasyon Çocuğu Özgür Yankaya
Son Dakika! Kartal'daki Enkazdan 16 Yaşındaki Bir Genç Kurtarıldı
Kartal'da 45 Saat Sonra Gelen Mucize! Ekipler, Sesin Geldiği Noktaya Odaklandı
Bakan Dönmez Açıkladı! İstanbul ve Tekirdağ'da Doğal Gaz Bulundu