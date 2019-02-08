Zonguldak Merkezli Fetö Operasyonunda 6 Şüpheli Adliyede (2)
1 saat önce
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIZonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleştikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3'ü muvazzaf asker 6 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Zonguldak
merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleştikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3'ü muvazzaf asker 6 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden, teğmen M.D., astsubay O.A., mahrem imamlar
M.Ö., E.C. ve S.Ş. tutuklanırken, astsubay M.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:47 Kaynak: DHA
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