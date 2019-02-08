Son Dakika Haberleri: Zonguldak Merkezli Fetö Operasyonunda 6 Şüpheli Adliyede (2)

Zonguldak Merkezli Fetö Operasyonunda 6 Şüpheli Adliyede (2)

1 saat önce

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIZonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleştikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3'ü muvazzaf asker 6 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Zonguldak Merkezli Fetö Operasyonunda 6 Şüpheli Adliyede (2), System.String[]
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleştikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3'ü muvazzaf asker 6 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden, teğmen M.D., astsubay O.A.,  mahrem imamlar M.Ö., E.C. ve S.Ş. tutuklanırken, astsubay M.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:47 Kaynak: DHA

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