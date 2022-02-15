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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

15.02.2022 18:59
Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, örgütün İl Emniyet Müdürlüğündeki kadın polisleri ile erkek polis memurlarının eşlerine yönelik sohbet imamlığı yaptıklarına ilişkin haklarında delil bulunan örgüt mensupları ile gizli haberleşme programı "Bylock" kullandıkları tespit edilen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul, Ankara, Tekirdağ ile Zonguldak'ın Alaplı, Ereğli ve Devrek ilçelerinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden birinin yeni doğum yapması nedeniyle işlemleri askıya alınırken, 2 zanlının da yurt dışında olduğu değerlendiriliyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, soruşturma işlemlerinin tamamlanması amacıyla Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne getirilecek.

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Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Zonguldak, ByLock, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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