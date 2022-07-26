Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüphelinin yakalanması için Zonguldak, Aksaray, Bursa ve İstanbul 'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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