Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

26.07.2022 16:02
Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Zonguldak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 8'i yakalandı.

Zonguldak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 8'i yakalandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüphelinin yakalanması için Zonguldak, Aksaray, Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Firari diğer kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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