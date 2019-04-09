Son Dakika Haberleri: Zonguldak Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Zonguldak Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Zonguldak merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Zonguldak Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Zonguldak merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" un yanı sıra kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak merkezli Çankırı, Bursa, Manisa, Samsun, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Ankara ve Karabük'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 firari şüpheliyi arama çalışması devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:50 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
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