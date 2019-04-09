Zonguldak Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Zonguldak merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı.
Zonguldak
merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" un yanı sıra kapatılan Bank Asya
'da hesabı bulunan 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Zonguldak merkezli Çankırı
, Bursa
, Manisa
, Samsun
, İstanbul
, Kayseri
, Kütahya
, Ankara
ve Karabük
'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 firari şüpheliyi arama çalışması devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:50 Kaynak: AA
Otomotiv Devi Honda, 2021 Yılında Türkiye'de Üretimini Sonlandıracak
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı
Eşinin Ölümünü Seladan Duyan Talihsiz Kadın, Kalp Kriziyle Yaşamını Yitirdi
AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor