Son Dakika Haberleri: Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Zonguldak merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Zonguldak merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütsel faaliyetlere yönelik çalışmalar kapsamında 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak merkezli İstanbul, Konya, Karaman,
Ankara ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.
Gözaltına alınanlar arasında KHK ile ihraç edilen polis, öğretmen, doktor, kurum çalışanları, araştırma görevlileri ve özel sektör çalışanları olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:52 Kaynak: AA
Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir Son dakika! Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi Numan Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:41:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]