Son Dakika Haberleri: Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Zonguldak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Zonguldak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik çalışmalar kapsamında, 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak merkezli Yozgat, Ankara ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 firari şüpheliyi arama çalışması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:37 Kaynak: AA
Zonguldak, Güncel
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