Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
1 saat önce
Zonguldak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:37 Kaynak: AA
merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik çalışmalar kapsamında, 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Zonguldak merkezli Yozgat
, Ankara
ve Kayseri
'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 firari şüpheliyi arama çalışması devam ediyor.
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