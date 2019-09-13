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Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak'ın yanı sıra Çorum, Kütahya ve Bartın'da aralarında eski emniyet müdürü, polis memuru, özel sektör çalışanı ve öğretmenlerin bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.K, E.D, F.K, M.Z, S.S.S, H.Ç, Y.K, Ş.A. ve Z.E, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.


Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden F.K, S.S.S, H.Ç, Y.K, Ş.A. ve Z.E, tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:52 Kaynak: AA
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