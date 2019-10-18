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Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Zonguldak merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Zonguldak merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Zonguldak'tan polis koleji ve polis akademisi sınavlarına katılan, kazanan ve mezun olan, FETÖ mahrem yapılanması içinde bulundukları iddia edilen ve çeşitli üniversitelerde eğitim gördükleri belirtilen 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Zonguldak, İstanbul, Bolu, İzmir ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:24 Kaynak: AA
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