Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

6 saat önce

Zonguldak merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı, System.String[]

Zonguldak merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün "kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddia edilen çeşitli meslek gruplarından şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Zonguldak'ın yanı sıra Çanakkale, Osmaniye, Balıkesir ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün askeri mahrem imamı oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına aldı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:00 Kaynak: AA
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