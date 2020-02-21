Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Zonguldak, Ankara, İstanbul, Isparta, Kocaeli, Osmaniye, Konya ve Bursa'da 18 Şubat'ta düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen M.Y, E.K, F.E.Ö, K.K, F.Y, H.B.B, E.A, H.Z, M.M, M.O, O.D, A.D. ve B.B.P. geniş güvenlik önlemi altında adliyeye gönderildi.
Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden F.E.Ö, F.Y. ve M.M. tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.