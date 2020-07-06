Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyede - Son Dakika

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyede

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla Zonguldak, Ankara, İstanbul ve Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında avukat ile muvazzaf askerin de bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü.

Olay

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 2 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak'ın yanı sıra Ankara, İstanbul ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında avukat ve muvazzaf askerin de bulunduğu 5 şüpheli yakalanmıştı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve dokümanlara el konulmuştu.

Zonguldak, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyede - Son Dakika
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