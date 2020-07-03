Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.

Operasyonda, aralarında avukat ve muvazzaf askerin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak'ın yanı sıra Ankara , İstanbul ve Samsun 'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu

Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar

Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü

Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu