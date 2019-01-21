Zonguldak Merkezli Kripto Fetö Operasyonu
1 saat önce
Zonguldak merkezli kripto FETÖ operasyonu 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiZONGULDAK - Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen kripto FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak...
Zonguldak
merkezli kripto FETÖ operasyonu
6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
ZONGULDAK - Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK
yapılanmasına yönelik düzenlenen kripto FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
yapılanmasına yönelik soruşturmada 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. KOM ekiplerince Zonguldak merkezli Şanlıurfa
, Giresun
, Kocaeli
ve İstanbul
illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin aralarında 2 muvazzaf asker, KHK ile ihraç edilen 3 askeri öğrenci ve Bylock kullanıcısı mahrem imamın olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında bilgisayar ve dokümanlara da el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:18 Kaynak: İHA
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