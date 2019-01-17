Zonguldak Merkezli "Kripto" Fetö/pdy Operasyonu
13 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki (TSK
) yapılanmasına yönelik Zonguldak
merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen, aralarında 2 muvazzaf asker, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 3 askeri öğrenci ile bir ByLock kullanıcısı mahrem imamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, Zonguldak, İstanbul
, Kocaeli
, Şanlıurfa
ve Giresun
'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:03 Kaynak: AA
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