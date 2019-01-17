Son Dakika Haberleri: Zonguldak Merkezli "Kripto" Fetö/pdy Operasyonu

Zonguldak Merkezli "Kripto" Fetö/pdy Operasyonu

13 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Zonguldak Merkezli
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen, aralarında 2 muvazzaf asker, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 3 askeri öğrenci ile bir ByLock kullanıcısı mahrem imamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Zonguldak, İstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa ve Giresun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:03 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'da Güvenlik Güçlerine Teslim Olan 2 Teröristten Suriye İtirafı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırıyla İlgili Konuştu: DEAŞ Sona Ermedi

Genç Kadın, Eski Sevgilisiyle Birlikte Çektirdikleri Fotoğrafları Sosyal Medyadan Silince Ölesiye Dayak Yedi Kangalların Yavrularını Neden Yediği Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 21:16:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak Merkezli "Kripto" Fetö/pdy Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]