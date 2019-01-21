Son Dakika Haberleri: Zonguldak Merkezli "Kripto" Fetö/pdy Operasyonu

Zonguldak Merkezli "Kripto" Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye gönderildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye gönderildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen, aralarında 2 muvazzaf asker, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 3 askeri öğrenci ile 1 ByLock kullanıcısı mahrem imamın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 17 Ocak'ta, Zonguldak, İstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa ve Giresun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:17 Kaynak: AA

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