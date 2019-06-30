Zonguldak merkezli terör operasyonu
54 dakika önce
Zonguldak merkezli 4 ilde yasa dışı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:20 Kaynak: AA
merkezli 4 ilde yasa dışı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, Zonguldak, İstanbul
, Antalya
ve Bursa
'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı, "sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve örgütsel dokümanlara el konuldu.
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