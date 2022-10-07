Kocaeli'de de vatandaşlar, tarihi Orhan, Fevziye ve Yeni Cuma camilerinde kandil dolayısıyla düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyen cemaat dua etti.

Kaynak: AA

Mevlit Kandili, Zonguldak, Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir gündem haberleri: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.