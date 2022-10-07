Karabük, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.
Karabük'te akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Bazı camilerde cemaate ikramda bulunuldu.
Zonguldak
Zonguldak'ta da vatandaşlar, camilerde Mevlit Kandili'ni idrak etti.
Ereğli ilçesindeki Kepeztepe Camisi'ne gelen vatandaşlar, Mevlid-i Şerif dinledi, dua etti.
Bartın
Bartın'da da İl Müftülüğünce camilerde akşam namazının kılınmasının ardından program düzenlendi.
Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyen cemaat dua etti.
Kandil programı sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kocaeli
Kocaeli'de de vatandaşlar, tarihi Orhan, Fevziye ve Yeni Cuma camilerinde kandil dolayısıyla düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi.
Orhan Camisi'nde düzenlenen programda Hazreti Peygamber'in hayatı anlatıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.
Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir gündem haberleri: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika