Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın'ın babası Osman Aydın vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın'ın babası Osman Aydın vefat etti - Son Dakika

Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın'ın babası Osman Aydın vefat etti

6 saat önce

Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın'ın babası Osman Aydın vefat etti.

Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın'ın babası Osman Aydın vefat etti, System.String[]

Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın'ın babası Osman Aydın vefat etti.


20'nci dönem Refah Partisi Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın'ın babası Osman Aydın tedavi gördüğü Çaycuma Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Defin işlemlerinin ardından Karapınar beldesinde son yolculuğuna uğurlanan baba Osman Aydın'ın cenazesine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Karapınar Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip


kılınan canaze namazında taziyeleri kabul eden Zonguldak eski Milletvekili Necmettin Aydın'ı acı gününde sevenleri yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazı sonrası Osman Aydın Hasanbeyoğlu Mezarlığı'nda göz yaşları arasında toprağa verildi. - ZONGULDAK

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:35 Kaynak: İHA
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