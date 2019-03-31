Son Dakika Haberleri: Zonguldak Muhtarlık Seçiminde Silahlı Kavga 8 Yaralı

Zonguldak Muhtarlık Seçiminde Silahlı Kavga 8 Yaralı

2 saat önce

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Çırgan köyünde muhtarlık seçim sonuçları sayıldığı sırada çıkan kavgada, Hasan K.?nın av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Çırgan köyünde muhtarlık seçim sonuçları sayıldığı sırada çıkan kavgada, Hasan K.?nın av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Olay, Kozlu'ya bağlı Çırgan köyünde meydana geldi. Seçim sonuçları sayıldığı sırada iki rakip muhtar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya muhtar adaylarının yakınları da katıldı. Bu sırada yakındaki evine giden bir muhtar adayının arkadaşı Hasan K., av tüfeğini alarak seçimin yapıldığı yere gitti. Hasan K., av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş etmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Vücutlarına saçmalar isabet eden 8 kişi, vatandaşlar tarafından araçlarla Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından ormanlık alana kaçan Hasan K.'yı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Hasan K.'nın jandarmadaki işemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)-

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:51 Kaynak: DHA

Kozlu, Zonguldak, Güncel
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